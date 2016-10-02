Пушков о возможности бойкота ЧМ-2018: никто и не заметит

Бывший глава Международного комитета Государственной думы Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал предположение о том, что власти Великобритании объявят бойкот чемпионату мира по футболу-2018.

"Насчет угроз Бориса Джонсона: если британских официальных лиц не будет на ЧМ-2018, никто в России не расстроится. Их отсутствия в Сочи никто не заметил", — написал Пушков.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вчера заявил, что Российская Федерация может превратиться в страну-изгоя, лишиться расположения в мире, если не изменит свою политику в сирийском кризисе. Власти Великобритании могут бойкотировать чемпионат мира по футболу, который в 2018 году пройдет в РФ.

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