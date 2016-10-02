Синоптики: бабье лето в Москве задержится до вторника

У бабьего лета и характер женский: несколько дней назад синоптики говорили, что его вообще не будет, а оно пришло. А вот теперь метеорологи пророчат его уход уже со вторника на грядущей неделе, - сбудется ли…

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице нашей родины в понедельник будет еще тепло, но в последний раз: бабье лето уйдет и уже не вернется. Ожидается, что в понедельник воздух прогреется до плюс 19 градусов, а по области даже и до 20. А вот во вторник в Московском регионе похолодает и всю оставшуюся неделю будут идти проливные дожди. Средняя температура на грядущей неделе – около 12 -14 градусов тепла, передают «Вести.ру». Дожди прекратятся к следующим выходным, - так считают синоптики. Как сочтет бабье лето – посмотрим.