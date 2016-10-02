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Неиспользуемые земли правительство будет отдавать россиянам под строительство

2 октября 2016, 16:26 [ «АН-онлайн» ]

Неиспользуемые земли правительство будет отдавать россиянам под строительство
pixabay.com

Правительство будет передавать гражданам неиспользуемые земли под жилищную застройку, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Муниципалитеты должны быть в этом заинтересованы, считает он.

"Тем самым появится и новый плательщик налогов на этой муниципальной территории, ну и будут решаться многие другие задачи", - отметил премьер в интервью Первому каналу. Медведев подчеркнул, что для этого уже проведена инвентаризация земель. По его словам, на таких неиспользуемых землях также можно строить социальную инфраструктуру.

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