Неиспользуемые земли правительство будет отдавать россиянам под строительство

Правительство будет передавать гражданам неиспользуемые земли под жилищную застройку, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Муниципалитеты должны быть в этом заинтересованы, считает он.

"Тем самым появится и новый плательщик налогов на этой муниципальной территории, ну и будут решаться многие другие задачи", - отметил премьер в интервью Первому каналу. Медведев подчеркнул, что для этого уже проведена инвентаризация земель. По его словам, на таких неиспользуемых землях также можно строить социальную инфраструктуру.

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Дмитрий Медведев считает, что скоро условия позволят снизить ставки по кредитам, включая ипотечные. А так, с точки зрения внедрения современных способов решения жилищной проблемы, был сделан хороший шаг вперед.





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