МЧС проведет всероссийскую тренировку по Гражданской Обороне

Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдет с 4 по 7 октября и в ней примет участие более 40 миллионов человек, сообщает Департамент гражданской обороны МЧС Российской Федерации.

Сайт министерства сообщает, что во всероссийской тренировке по гражданской обороне с 4 по 7 октября примут участие более 40 млн человек, свыше 200 тысяч специалистов аварийно-спасательных подразделений и порядка 50 тыс. единиц спецтехники.

Известно, что к тренировке будут привлечены федеральные органы исполнительной власти, главы регионов, а также органы местных самоуправлений и организаций.

В ведомстве сообщают, что в ходе тренировки будут отработаны оповещение и сбор руководителей федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов России и местного самоуправления.

Сообщается, что и сооружения гражданской обороны будут приведены в действие.