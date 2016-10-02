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//Общество

Ткачев уверен: на Кубани "беспредела с землей" нет

2 октября 2016, 14:32 [ «АН-онлайн» ]

Ткачев уверен: на Кубани "беспредела с землей" нет
globallookpress.com

Министр сельского хозяйства РФ, бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев уверен, что на Кубани "беспредела с землей" нет. В воскресенье на мероприятии "Единой России" он прокомментировал протесты кубанских фермеров, собиравшихся добраться в Москву к Путину и рассказать президенту о проблемах с землей.

Как объяснил Ткачев, "эта тема обострилась под выборы". Бывший кубанский губернатор считает, что большинство тех, кто стоит за этими лицами - "те, кто под шумок хотят любой ценой, им интересно больше земли без прав, без судов, даже просто взять и присвоить".

Напомним, "тракторный марш" фермеров стартовал из станицы Казанской Кавказского района Краснодарского края 21 августа. Участники пробега собирались на тракторах доехать до Москвы, встретиться с Владимиром Путиным и поделиться с ним своими проблемами.

Фермеры из девяти районов края жаловались на массовые злоупотребления и нарушения их прав при аренде и оформлении земель, на "участившиеся случаи рейдерских захватов земельных участков и даже выращенного урожая". По их словам, что землю у них отбирают "по договоренности с муниципальными чиновниками и главами бывших колхозов".

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