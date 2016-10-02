Побережье Австралии атакуют акулы

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс вынуждены были ввести повышенные меры безопасности, чтобы предотвратить нападения акул, когда в конце сентября акула атаковала серфингиста-подростка.

У побережья Австралии стали чаще наблюдать этих хищных рыб, а на минувшей неделе одна из них напала на серфингиста-подростка (о состоянии мальчика не сообщается), передает «Би-би-си».

В Австралии активизирована программа по отлову и переселению акул в морские районы, где на побережье безлюдно. Для этого акул сначала ловят на крючок с наживкой, закрепленной на буй (приблизительно так в России ловят крупных щук), затем ставят на рыбинах специальные метки и выпускают.

Власти считают эту программу успешной, а защитники окружающей среды недовольны: они полагают, что акулам наносится вред.