Голикова: СП выявила в регионах завышение цен на лекарства

Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова сообщила о завышении цен на лекарственные препараты в регионах. По словам главы СП, ведомство выявило факты завышения регионами цен на лекарства в результате проверки.

Татьяна Голикова отметила, что разница в стоимости одних и тех же лекарственных препаратов по регионам, расположенным по соседству, составляет три-четыре раза, - передает ТАСС.

Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова рассказала о ценах на таблетки на семинаре-совещании «Единой России».

Напомним, ФАС ране возбудила дело по признакам картельного сговора семи поставщиков, участвующих в госзакупках лекарственных препаратов. Служба обнаружила признаки намеренного поддержания цен в 700 аукционах, прошедших в последнее время в 48 российских регионах.

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