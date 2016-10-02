Путин поздравил евреев с Новым Годом по иудейскому календарю

По иудейскому календарю 2 октября наступает новый 5777 год от сотворения мира. Еврейские общины России и всего мира встречают Рош ха-Шана - Новый Год. Президент РФ поздравил еврейские общины с этим праздником.

Владимир Путин высоко оценил работу Еврейских общин по поддержанию мира и согласия в обществе и противодействию проявлениям антисемитизма и ксенофобии, передают РИА Новости. Текст поздравительной телеграммы 2 октября размещен на сайте Кремля.

Путин считает, что еврейские организации России делают многое для сохранения религиозных, национальных обычаев и традиций. Особая заслуга общин, по словам главы государства, в том, что их усилия направлены на поддержание мира и согласия в обществе и противодействие любым проявлениям антисемитизма и ксенофобии.

Президент пожелал евреям благополучия и счастья в новом году.

Рош ха-Шана (в переводе -"голова года") - один из самых ярких и красочных еврейских праздников. В 2016 григорианском году его празднуют 3 и 4 октября, но торжества начинаются с заходом солнца накануне, 2 октября.