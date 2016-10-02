Глава фонда "Центр стратегических разработок" , экс-глава Минфина России Алексей Кудрин предложил частично заморозить программы социальной поддержки населения.

Глава ЦСР пояснил, что действующая система оказания социальной помощи неэффективна и не избавляет страну от бедности.

По словам Кудрина, заморозить программы соцпомощи необходимо для перераспределения расходов для помощи наиболее бедным гражданам. Он подчеркнул, что предлагает именно заморозить индексацию, а не отменить соцподдержку. По словам Кудрина, есть россияне со средним доходом, выше прожиточного минимума, выше двух прожиточных минимумов, которые получают помощь. "А мы должны ее в первую очередь направлять тем, кто имеет проблемы, получая меньше двух прожиточных минимумов", — считает он.

На инвестиционном форуме "Сочи-2016" Кудрин выступил за сокращение статей бюджета, связанных с обороной и социальной сферой, - сообщает Rambler News Service.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец рассказала об устойчивом росте бедности в России с 2014 года.

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