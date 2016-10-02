Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал об интересных задумках по участию японских клиник в модернизации российской системы здравоохранения. По словам Дворковича, врачи из Японии смогут лечить россиян своими методами.

В первую очередь, японские клиники и фармацевтические производства могут открыться на Дальнем Востоке, - сообщает ТАСС. Дворкович сообщил, что вопрос о нестыковках в законодательстве, которые могут препятствовать работе японских медиков в России, можно решить. Он отметил, что сотрудничество России и Японии в медицине прогрессировало по сравнению с прошлым годом.

Япония планирует расширить сотрудничество с Россией в медицине. Рассматривается вариант с устройством японских врачей в российские больницы. Восточные медики предложили внедрить в клиники японское диеты.

По данным РИА Новости, ряд предложений входит в план развития экономического сотрудничества между Японией и Россией. С его помощью власти Японии хотят решить территориальный вопрос. Группа компаний JGC запросила у России возможность согласовать медицинские стандарты, чтобы построить медицинский центр на Дальнем Востоке.



Российская делегация сегодня прибыла в японский Киото и примет участие в форуме «Наука и технологии в обществе».

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