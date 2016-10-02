В Москве сегодня закрыты несколько станций метро Сокольнической линии

В Москве сегодня, в воскресенье, 2 октября, закрыты несколько станций метро Сокольнической линии. Из-за проведения ремонтных работ на центральной части красной «ветки» столичной подземки поезда в течение дня не будут ездить на участке от «Комсомольской» до «Парка культуры».

Пассажирам доехать до этих станций и совершить пересадку на кольцевую линию можно будет со стороны «Бульвара Рокоссовского» и «Саларьева» соответственно.

Попасть в центр в воскресенье невозможно через «Красные ворота», «Чистые пруды», «Лубянку», «Охотный ряд», «Библиотеку имени Ленина» и «Кропоткинскую». Для проезда пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена или наземным транспортом.

В понедельник с утра все станции Сокольнической линии будут открыты.

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