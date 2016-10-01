США перестали контролировать интернет

Сегодня истек срок действия контракта, в соответствии с которым американские власти контролировали часть Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), сообщается в заявлении организации.

Теперь контроль за инфраструктурой интернета находится в частных руках, говорится на сайте ICANN. Отмечается, что процесс перехода был начат еще в 1998 году и занял 18 лет. При этом указывается, что обычные пользователи интернета не ощутят каких-либо изменений из-за этого перехода.

Россия еще в 2012 г. предлагала передать контроль над интернетом международной организации – Международному союзу электросвязи (МСЭ). Министр связи Николай Никифоров прокомментировал истечение контракта, сообщается на сайте Минкомсвязи.

«Россия, как и все международное интернет-сообщество, ожидала положительного развития процесса передачи выполнения функций IANA», — сказал он.

Ранее администрация президента США Барака Обамы заявила, что планируется передать ICANN надзор за инфраструктурой международных субъектов в сентябре 2015 года.





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