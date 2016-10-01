Учащиеся ПТУ получат отсрочку от армии

С 1 января 2017 года учащиеся системы среднего профобразования будут иметь право на отсрочку от призыва на действительную военную службу до завершения обучения. Об этом сообщил представитель Генштаба ВС РФ.

Начальник направления призыва и подготовки граждан к военной службе главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ полковник Алексей Князев сообщил журналистам, что с 1 января 2017 года вводятся изменения в получении отсрочки от призыва на военную службу учащимися учреждений среднего профессионального образования. Теперь студенты колледжей, технических лицеев и подобных им учебных заведений получат отсрочку от армейской службы до конца обучения, передает "Эхо Москвы".