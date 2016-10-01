Экс-президент Словакии госпитализирован в тяжелом состоянии

Бывший президент Словакии Михал Ковач доставлен в одну из больниц Братиславы в тяжелом состоянии, сообщает сайт газеты Nový čas. Ковачу 86 лет, он был первым президентом независимой Словацкой Республики.

Экс-президента Словакии сначала госпитализировали в пятницу вечером в отделение реанимации и кардиологии, но поскольку состояние пациента ухудшилось, врачи, борясь за жизнь Ковача, вынуждены были перевести его в состояние искусственного сна.

Известно, что в последнее время Ковач тяжело болел, в частности, у него была диагностирована болезнь Паркинсона. Нынешняя экстренная госпитализация уже третья в нынешнем году.