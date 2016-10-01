Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что расследование катастрофы малайзийского пассажирского самолета "Боинг" не может быть объективным.

Как пояснил официальный представитель Кремля, изначально расследование ведется исходя из вины России. Песков считает, что следствие по делу крушения МН17 на юго-востоке Украины будет обречено, если не рассматривать все версии. "Если вести следствие, исходя из этой парадигмы, то оно обречено на необъективность, обречено на провал", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина в эфире Первого канала.

Международная следственная группа, расследующая крушение "Боинг-777", 28 сентября озвучила второй доклад о ходе следствия. Нидерландские следователи отчитались, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого два года назад сбили пассажирский лайнер, был доставлен из России, а затем возвращен на российскую территорию.

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