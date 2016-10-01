Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков стал членом правления Государственной корпорации "Ростех". Анатолий Сердюков занял должность индустриального директора авиационного кластера.

О новом назначении сообщает официальный сайт госкорпорации. Согдасно решения совета корпорации, в состав правления включены еще шесть новых членов: исполнительный директор Олег Евтушенко, управляющий директор по непрофильным и проблемным активам Александр Назаров, индустриальный директор кластера «Вооружение» Сергей Абрамов, управляющий директор по организациям прямого управления Владимир Литвин, индустриальный директор электронного кластера Сергей Куликов, управляющий директор по инфраструктурным проектам Виктор Кирьянов и статс-секретарь Максим Выборных.

В августе Анатолий Сердюков возглавил два комитета в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК): комитет по стратегии при совете директоров АО «ОДК» и комитет по кадрам и вознаграждениям. В декабре 2015 года он вошел в советы директоров холдинга «Вертолеты России» и ОДК.