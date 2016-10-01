Новая модификация ЗРК «Бук-М3» поступит на вооружение ЮВО в ближайшее время

Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков сообщил, что новая модификация зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» поступит на вооружение в одну из бригад Южного военного округа в 2016 году.

По словам российского генерала, новый «Бук-МЗ», испытанный минувшим летом на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, является высокопомехозащищенным ракетным комплексом. Салюков рассказал, что одна самоходная установка способна одновременно вести стрельбу по шести воздушным целям. Боекомплект «Бук-М3» увеличен в полтора раза, с 4 до 6 ракет.

В России сегодня, 1 октября, отмечается день Сухопутных войск. Минобороны по этому случаю опубликовало уникальное видео.

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