С 1 октября полисы ОСАГО продаются только на бланках нового образца

С 1 октября страховщики начинают продавать полисы ОСАГО только на бланках нового образца с усиленной защитой. Российские страховые компании должны провести инвентаризацию неиспользованных старых бланков и уничтожить их.

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил, что страховые компании уже получили более 14,5 миллиона новых бланков страховых полисов, - передает РИА Новости. Договоры страхования, заключенные на старых бланках до 1 октября, действитель до окончания срока их действия.

При изготовлении новых бланков ОСАГО использовались аналогичные защитные механизмы, что и при печати денежных купюр.

Фон нового бланка полиса ОСАГО изменился. На нем изображены графические фигуры и введена цветовая растяжка между желтым, розовым и сиреневым цветами. Для двухслойных бланков отрывная часть выполнена в фиолетовом цвете. Изменен шрифт, поменялись размер и расположение водяных знаков — на просвет по центру видны изображения автомобиля, вертикально по бокам — логотипа РСА.

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