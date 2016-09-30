Новые страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования не будут содержать строку о необходимости его обмена в случае смены пола. Начнется выдача СНИЛС в октябре 2016 года, сообщает глава ПФР.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что сейчас новый нормативный документ с новым текстом должен зарегистрировать Минюст, и как только этот документ будет получен, СНИЛС сразу же начнут выдавать, передает РИА Новости.

Ранее Общественная палата России заявили сочла аморальным тот факт, что на документе с обратной стороны есть предупреждение о необходимости сменить СНИЛС, если владелец документа сменил пол.

Пресс-служба ПФР подтвердила журналистам, что строка о смене пола из СНИЛС исчезнет.