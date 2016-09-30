В Казахстане пройдет конкурс красоты для инвалидов

Первый национальный конкурс красоты и таланта «Ұлы Дала Ханшайымы» для девушек и женщин с ограниченной мобильностью пройдет в Казахстане. Об этом сообщает общественное объединение «Женский клуб «Алма-Ата».

Сообщается, что в конкурсе могут принять участие дамы в возрасте от 21 до 50 лет, которые по воле судьбы прикованы к инвалидным коляскам, передает «Росбалт».

Прием заявок на конкурс уже стартовал. Кастинги пройдут в первой декаде октября, а затем претендентки на корону за месяц пройдут подготовку: с ними поработают тренеры, хореографы, стилисты, визажисты и психологи.

В финале «на разогреве» выступят звезды казахстанской эстрады: Джамиля Серкебаева, группы «Яшлык» и «Ринго».

Конкурсы красоты для инвалидов проходят во многих странах и даже в России – недавно подобное шоу прошло в Новосибирске.