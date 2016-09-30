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Журналисты подсчитали, сколько стоит России война в Сирии

30 сентября 2016, 19:15 [ «АН-онлайн» ]

Журналисты подсчитали, сколько стоит России война в Сирии
globallookpress.com

Военная кампания в Сирийской Арабской Республике обошлась России не менее чем в 58 миллиардов рублей. Эти расчеты сделаны журналистами на основании официальных открытых данных Министерства обороны страны.

Основную часть расходов составляет работа российских ВКС и пуск крылатых ракет. ВВС РФ за год совершили порядка 13 тыс. боевых вылетов, каждый из которых стоил бюджету от 3,5 млн до 5,5 млн рублей. Получается, что общая стоимость воздушной операции – около 50 млрд руб, передает «РБК». Российская армия потратила 2,8 млрд рублей на запуск крылатых ракет морского и воздушного базирования: за 365 дней кампании было запущено 56 ракет типа «Калибр».

В ходе военной кампании российские ВКС потеряли один самолет Су-24, сбитый ВВС Турции, вертолеты Ми-8, Ми-28Н и Ми-35. Стоимость утраченной техники - 3,34 млрд руб.

Расходы на содержание личного состава на базе в Сирии составили порядка 2,1 млрд руб. Выплаты семьям погибших в Сирии военнослужащих - 60 млн руб.

 

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