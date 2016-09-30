Минтруда РФ запустит новую программу поддержки семей с двумя детьми

Министерство труда России намерено начать реализацию новых программ по стимулированию рождаемости, - программы должны заработать уже в 2017-2019 годах. В первую очередь доплаты получат матери двоих детей.

Минтруд предлагает производить дополнительные выплаты женщинам, которые до 30 лет произвели на свет двоих детей, а также студенческим семьям на аренду жилья и развитие яслей. Такие планы озвучил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Минтруд озабочен тем, что в России наметилось снижение доли первых рождений. Министерство вначале стимулировало рождение второго ребенка, затем – третьего, и вот пришла пора поддержать и тех, кто рожает впервые и в молодом возрасте, передает ТАСС.

Топилин сообщил, что доплата может быть начислена к маткапиталу, но пока не ясен ее размер, поскольку требуется обсуждение с Министерством финансов.

Министр отметил, что «программа по третьему ребенку» стоила государству 16-17 млрд рублей в год.

У Минтруда есть и предложения по строительству детских садов и яслей.