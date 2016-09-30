В словах православного священника про медведей- атеистов не обнаружено экстремизма

Проведенная экспертиза не обнаружила экстремизма в словах протоиерея Димитрия Смирнова, произнесенных им в адрес атеистов.

В прокуратуру поступило заявление с просьбой привлечь к административной ответственности Пензенскую епархию в связи с дискриминацией, а протоиерея - к уголовной ответственности из-за его “экстремистского” высказывания. Ранее Смирнов сравнил атеистов с медведями из цирка, которые “выбраковываются” не позднее трех лет.

Была проведена экспертиза, в результате которой специалисты заявили, что не видят экстремизма в словах священника. В связи с этим в удовлетворении заявления Моисеева было отказано.

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