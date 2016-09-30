Свершилось: ЕС одобрил Парижское соглашение по климату

Страны Евросоюза 30 сентября объявили об историческом решении: они готовы до конца года ратифицировать Парижское соглашение по климату. Отмечается, что «нерациональным парламентам» это еще предстоит сделать.

Парижское соглашение регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение выработалив ходе Конференции по климату в Париже и приняли консенсусом 12 декабря 2015 года. Россия данное соглашение подписала.

Целью соглашения - «активизировать осуществление» Рамочной конвенции ООН по изменению климата, то есть удержать рост глобальной средней температуры намного ниже 2 °C и приложить все усилия, чтобы ограничить рост температуры 1,5 °C.

Отмечается, что пик эмиссии СО2 в атмосфере должен быть достигнут так быстро, насколько это возможно.

Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в своем Twitter по поводу этого решения: «То, что некоторые считали невозможным, стало реальным», передает newsru.com.