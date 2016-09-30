Силуанов рассказал о продлении заморозки пенсионных накоплений

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме в Сочи сообщил о том, что

заморозка пенсионных накоплений в России, вероятно, будет продлена еще только на один год.

О заявлении главы Минфина передает РИА Новости. В начале сентября глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что никаких окончательных решений о заморозке накопительной части пенсии пока не принято.

В конце августа вице-премьер правительства по социальным вопросам Ольга Голодец сообщила, что правительство страны приняло решение вновь заморозить накопительную часть пенсий - на один год.