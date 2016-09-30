В соцсетях распространились фейковые предупреждения о терактах в российских городах

Интернет-пользователи были напуганы фейковыми предупреждениями о террористических актах на территории России, которые распространились в соцсети «ВКонтакте», а также в WhatsApp и Viber.

Неизвестные разослали сообщения, в которых от лица “первоисточника ФСБ РФ” говорится, что из-за действий России в Сирии готовятся теракты. Граждан просят воздержаться от походов в крупные супермаркеты и развлекательные центры, избегать массового скопления людей. Сообщается, что на территорию России уже отправлено восемнадцать террористов-смертников.

Некоторые паблики сразу опубликовали опровержение, заявив, что точно такой же текст присылали и ранее. Однако пользователи решили, что лишняя осторожность не помешает.

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