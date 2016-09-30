Продуктовые карточки в России появятся в ближайшие годы

Продуктовые карточки для нуждающихся гражданам появятся в России в ближайшие годы. Инициатива ввести программу продовольственной помощи для малоимущих внесена, но пока на нее нет средств в бюджете.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал в кулуарах Международного инвестиционного форума "Сочи-2016" о том, что в 2017 году эта программа в бюджет не попадет. По словам чиновника, необходимо стремиться, если это будет востребовано и поддержано, сделать пилотный проект в 2018 году. Но замминистра отметил, что и это может не получиться. Евтухов пояснил, что за время, прошедшее с момента выдвижения инициативы, в проект программы пришлось внести много уточнений.

Минпромторг внес в правительство концепцию введения продовольственных карточек для малоимущих граждан год назад.

Читайте также:

Кудрин: Реализацию майских указов президента по зарплатам стоит отложить

Российское правительство не планирует значительных изменений налоговой системы