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//Общество

Продуктовые карточки в России появятся в ближайшие годы

30 сентября 2016, 12:12 [ «АН-онлайн» ]

Продуктовые карточки в России появятся в ближайшие годы
фото: pixabay.com

Продуктовые карточки для нуждающихся гражданам появятся в России в ближайшие годы. Инициатива  ввести программу продовольственной помощи для малоимущих внесена, но пока на нее нет средств в бюджете. 

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал в кулуарах Международного инвестиционного форума "Сочи-2016" о том, что в 2017 году эта программа в бюджет не попадет. По словам чиновника, необходимо стремиться, если это будет востребовано и поддержано, сделать пилотный проект в 2018 году. Но замминистра отметил, что и это может не получиться. Евтухов пояснил, что за время, прошедшее с момента выдвижения инициативы, в проект программы пришлось внести много уточнений.

Минпромторг внес в правительство концепцию введения продовольственных карточек для малоимущих граждан год назад.

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