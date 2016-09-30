Москвич требует от Google вернуть потраченные на игру деньги

Житель Москвы обратился в суд с исковым заявлением к компании Google. Молодой человек потребовал вернуть ему потраченные на игру 250 тысяч рублей.

Истец рассказал, что в течение двух лет играл в игру Castle Clash, которую установил на свой мобильный телефон из магазина Google Play. На развитие своего персонажа, покупку для него виртуальной одежды и оружия молодой человек потратил в общей сложности более 250 тысяч рублей. Однако неизвестные взломали его аккаунт в Google, в результате чего все достижения в игре оказались потеряны. Служба поддержки не смогла решить вопрос с возвратом потраченной на игру суммы, поэтому москвич обратился в суд.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня