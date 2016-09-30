Депутатам парламента Тверской области нового созыва вручили удостоверения
30 сентября 2016, 10:04 [ «АН-Тверь» ]
Вчера, 29 сентября, в избиркоме Тверской области вручили удостоверения депутатам Законодательного Собрания региона VI созыва.
35 политиков из 40, значащихся в списке, получили официальный документ, подтверждающий полномочия депутата. Судьба остальных решится в ближайшее время.
Уже известно, что мандат губернатора Игоря Рудени, шедшего на выборах в региональный парламент первым в списке «Единой России», передан председателю колхоза «Мир» Алексею Тимонову, входящему в Торжокскую территориальную группу.
3 октября в Твери состоится первое заседание Законодательного Собрания в новом составе:
«Единая Россия»
Сергей Козлов
Олег Лебедев
Екатерина Глебова
Александр Клиновский
Ирина Колесникова
Антон Секержицкий
Денис Дородных
Константин Буевич
Артур Бабушкин
Станислав Петрушенко
Роман Крылов
Андрей Епишин
Максим Пилюшкин
Александр Кушнарев
Александр Тягунов
Владимир Данилов
Руслан Лебедев
Ирина Шереметкер
Сергей Веремеенко
Сергей Голубев
Андрей Белоцерковский
Лилия Корниенко
Владимир Петров
Евгений Шамакин
Василий Воробьев
Павел Яковлев
Андрей Волгин
Юрий Цеберганов
Виктор Константинов
Андрей Римдзенок
Алексей Тимонов
ЛДПР
Владимир Барастов
Павел Королев
Денис Спиридонов
Дмитрий Аушев
КПРФ
Людмила Воробьева
Андрей Истомин
Артем Гончаров
«Справедливая Россия»
Эдуард Белых
Андрей Русаков
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