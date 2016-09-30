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Мария Салуцкая: Мы делаем всё, чтобы «третий возраст» длился как можно дольше

30 сентября 2016, 08:59 [«АН-онлайн», Елена СЕРЕБРЯКОВА ]

Мария Салуцкая: Мы делаем всё, чтобы «третий возраст» длился как можно дольше

1 октября в этом году мир в 25-й раз отмечает Международный День пожилых людей. Ровно четверть века назад эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН, ознаменовав новый позитивный виток цивилизации на нашей планете. Таким образом человечество признавало приоритет пожилого возраста и выразило готовность официально отдавать ему почести и оказывать протекцию и безоговорочную поддержку. Отношение к пожилым людям в России - это отдельная большая и, возможно, не очень весёлая тема для разговора. Но тема есть, есть и проблемы, связанные с нею. Но оптимизм внушает то, что проблемы эти не замалчиваются, и их есть кому решать. Защита и поддержка возрастных россиян - приоритет государственной социальной политики. И дело жизни для честных и достойных граждан и общественных организаций.

Сегодня мы ведём беседу на эту тему с автором социального проекта «50 ПЛЮС. ВСЕ ПЛЮСЫ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА» Марией САЛУЦКОЙ. 

- Мария Анатольевна, как автор такого значимого социального проекта - поддержка сограждан, которым «за пятьдесят», - пожалуйста, признайтесь: вы задумали его из альтруизма, гражданской ответственности или отчасти заглядывая вперёд? Ведь вам самой и сейчас ещё далеко до пятидесяти, а тогда, шесть лет назад, вы были и вовсе очень молоды...

- Наверное, тут сыграла роль и моя основная деятельность, и постоянное участие в социальных программах, и работа в Государственной Думе… Ну и личный момент, конечно, тоже: мне не безразлична судьба родной страны, ведь страна - это её граждане, и я - одна из них. И, как и все нормальные люди, я хочу, чтобы наше общество двигалось только в направлении позитива и укрепления благополучия. Мы все очень заинтересованы в этом. В том, чтобы жить лучше и желательно дольше. Поэтому и был инициирован данный проект - и с перспективой на будущее, и с адекватным восприятием тогдашних «сегодняшних» реалий.

Я всегда хотела и хочу, чтобы мы в России жили хорошо уже сегодня, сейчас, а не заглядывая в эфемерное будущее. Будущее - это то, во что мы вкладываем сегодня. Мы начали проект шесть лет назад, мы вкладывали в него, оказывали посильную поддержку старшему поколению, вели действительно полезную деятельность - и я могу с полным правом сказать, что сегодня мы демонстрируем очень положительный результат. У нас есть неоспоримые достижения, которые уже приносят и ещё принесут пользу и каждому россиянину в отдельности и всему обществу в целом.

- Что такого конкретного вы бы хотели внедрить в России? Возможно, в плане соцобеспечения, ухода и медицинского обслуживания, выпуска специальных товаров?

- На нашем Форуме-Выставке «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», который в шестой раз пройдёт  со 2 по 4 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне, мы уже в шестой раз вместе с Департаментом труда и соцзащиты представим все последние программы развития и занятости,  социальной помощи, какие-то новые услуги населению. И что ещё очень важно - мы всё время призываем наших бизнес-партнёров и бизнес сообщество в целом к выпуску товаров и услуг, рассчитанных на старшее поколение. Что это означает: крупный шрифт на упаковке, яркие цвета, льготные цены, простота в использовании… У нас есть целый научный труд профессора социологии Сергея Соловьёва, члена Гильдии маркетологов.

Мы очень серьёзно подходим к нашей аудитории и, по сути, можно сказать, что мы эксперты в этой области, не хуже международных консалтинговых агентств можем консультировать на рынке!

- А в общем плане: например, что касается дискриминации по возрастному признаку? У нас после 40, тем более 50 лет - человек попадает в категорию не очень желательных сотрудников. Справедливо ли это? Ваш проект предусматривает правовую защиту дискриминированных на «бирже труда»?

- Считаю это не справедливым отношением. В 40 и 50 современный человек ещё вполне молод, полон сил и даже планов. Хотя, конечно, каждый случай надо рассматривать объективно. Но совершенно вопиющим я считаю такое явление, когда, например, увольняют честную, добросовестную и профессиональную секретаршу, которая отработала на своём месте более 20 лет, ради того чтобы взять вместо неё двадцатилетнюю девушку. Причина этого совершенно очевидна: шеф хочет видеть и иметь под рукой молодое презентабельное лицо и тело. А опыт и мозги почему-то отодвигаются в этот момент на самый задний план. Не говоря уже о том, что со «старой» секретаршей поступили совершенно недопустимым образом - и это прямой прецедент для судебной тяжбы. Только, как ни прискорбно, зачастую, знающая, ещё активная женщина, удовлетворится выходным пособием и молча уйдёт. Но куда, спрашивается? И почему должна она, отдавшая лучшие годы именно этой организации и этому делу, искать себе другое место? А ведь именно она в этой ситуации обречена на скитания по рекрутинговым агентствам или постановку на учёт в районный Центр по трудоустройству… И надежды на достойную и соответствующую её опыту и профессионализму работу у неё будет не так уж много! Об этом можно много чего сказать - и дальше я расскажу отдельно о том, что мы уже делаем ради предотвращения подобных явлений. А пока могу вас заверить, что работа в этом направлении уже идёт.

- Марина Анатольевна, если уж говорить про справедливость, то хотелось бы затронуть ещё и вот какую тему. Не редко сегодня пожилые люди в России оказываются в прямом или почти прямом смысле на улице. Или неблагодарные дети выгоняют, или мошенники отбирают квартиры. Становятся либо бездомными, либо попадают в заложники к жестоким дельцам, в так называемые «приюты», а по сути в ночлежки, где беспомощных старых людей морят голодом, мучают холодом, при этом отбирая их пенсии в качестве оплаты «за уход». Ваш проект  делает что-то в этом направлении для защиты или предупреждения таких случаев, чтобы старшее поколение могло за себя постоять?          

- Делаем, при чём очень результативно. 8 сентября, в День Грамотности, мы второй год уже проводим совместную акцию по заказу Министерства финансов. Наша цель - распространение финансовой грамотности среди людей зрелого и старшего возраста. Мы сняли несколько обучающих роликов для предупреждения случаев мошенничества в финансовой сфере. Провели акцию в трёх кинотеатрах Москвы с бесплатным киносеансом. Это не говоря уже о том, что на нашей выставке можно поучиться в Школе финансовой грамотности, получить консультации специалистов нескольких банков и страховых компаний.

- В чём ещё заключается деятельность проекта «50 ПЛЮС»? Что именно было сделано за эти шесть лет?   

- На самом деле - много чего. Поскольку мы придерживались неукоснительного курса на улучшение качества жизни зрелых людей, нам открывалось просторное поле для работы в этом направлении. В рамках программы устраивались выставки, форумы и круглые столы с привлечением специалистов по социологии и медицине, фестивали для возрастных категорий, в целом было проведено множество мероприятий, интересных и актуальных для тех, кому за пятьдесят. Мы ориентировались на людей и их интересы.

Более того, нами была инициирована поддержка социальной работы с пожилыми людьми.

- И всё это своими силами? Силами одного только общественного движения? Но как?

- Ну конечно же, мы заручились хорошей поддержкой. Начиная проект, сразу же «подтянули» влиятельные ресурсы: объединили представителей органов власти, бизнеса, общественных объединений, СМИ, организаций культуры и спорта - то есть всех, чьи интересы и компетенции могли бы и могут улучшить жизнь старшего поколения. Подобная синергия помогла обратить внимание общества на проблемы «третьего» возраста и добиться действенных результатов.

- «Третий возраст» - это когда за пятьдесят и до скольких же лет?

- Думаю, что до тех пор, пока человек чувствует себя сильным и нужным обществу, пока остаётся самостоятельной и значимой социальной единицей. И мы делаем всё, чтобы этот «третий возраст» длился как можно дольше. Для этого, собственно, и был придуман проект «50 ПЛЮС».

- Вы сказали, что было сделано многое, чтобы добиться результатов. Какие же действительные и заметные успехи можно сегодня записать на «счёт» «50 ПЛЮС»?

- Мы внесли свой вклад в то, чтобы к проблемам возраста более пристальное внимание обратило государство. И, вы знаете, в этом году, 5 февраля Правительство РФ утвердило Стратегию в интересах граждан зрелого возраста. 

А вскоре мы провели во Владимире конференцию «Индустрия зрелого возраста: теория, практика, перспективы», где одной из резолюций стала инициатива по созданию интернет-портала «50 ПЛЮС. УЧИСЬ.РАБОТАЙ.ЗАРАБАТЫВАЙ» для старшего поколения.

- То есть, он поможет трудоустраиваться пенсионным и предпенсионным категориям граждан?

- Ну, это слегка упрощённое понимание. На самом деле, ресурс направлен на фундаментальную поддержку работоспособных россиян «за пятьдесят». Портал будет работать на то, чтобы этим людям можно было легко найти работу и не быть дискриминированным по возрастному признаку - это как раз то, о чём мы начали с вами говорить. Там можно выбрать не только куда можно пойти и обучиться новой профессии, но где и как получить возможность разового заработка или предложений о партнёрстве и взаимовыгодном сотрудничестве.

На портале всё будет удобно и просто - вакансии, курсы, учебные программы, мастер-классы, путешествия, экскурсия, досуг, а кто-то, просто без денег, на безвозмездной основе смог бы обменяться своим опытом и знаниями с другим человеком и получить новое представление о мире.

- Итак, у проекта «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» значимое событие? Вас можно поздравить с новым направлением?

- Можно. Спасибо! Я действительно хочу сегодня официально объявить, что мы 25 октября запускаем этот портал - WWW.50PLUS-RABOTA.RU!

- С чего вы намерены открыть это направление?

-  Начинаем приглашать организации, предприятия, учебные заведения, всех-всех заинтересованных лиц принять участие в этом новом и таком нужном деле. Нам нужна поддержка СМИ, бизнеса, органов власти для распространения этой информации и привлечении участников по всей России. Этот портал должен стать и станет незаменимым помощником во многих областях жизни людей зрелого возраста и, что очень важно, площадкой для общения, не только в функциональном и рациональном ключе, но и особенно в эмоциональном.

- То есть это будет своего рода общественное движение в масштабах страны?

- Пока так далеко мы не загадываем. Но совершенно определённо, портал станет открытой территорией для тех, кто предпочитает активный образ жизни, открыт к обучению или смене направления деятельности, ищет новых впечатлений и готов поделиться своим опытом и знаниями.

Кроме того, мы уверены, что одновременно портал будет бизнес-площадкой для работодателей, для тех, кто хочет предлагать свои услуги в обучении, поиске работы, предоставит широкие возможности компаниям, постоянно нуждающимся в обновлении кадров - найме и обучении агентов, консультантов и промоутеров.

Теперь люди зрелого возраста не только будут знать, насколько жизнь может быть интересна и насыщена - путешествиями, новыми увлечениями и занятиями и т.п. - но и смогут позволить себе такой образ жизни, начав зарабатывать на него с помощью нашего проекта.

-В продолжение или вопреки проекту «50 ПЛЮС» появились похожие интернет-порталы и общественные движения. Есть ли между вами взаимодействие или конкуренция?

- Не будем сейчас выяснять, где курица, а где яйца. Меня очень радует то, что на нашу инициативу откликнулись не только в столицах, но и уже в 23 регионах, нашу идею поддерживают и готовы развивать у себя на местах. Значит, общество в этом действительно нуждается, особенно нуждается в этом наша аудитория, которая за этот век чего только не пережила. Поэтому бенефициар в этом, конечно же, люди, которым около 50 и плюс к этому. Мы сейчас подтягиваем к бабушкам и дедушкам аудиторию молодых людей - внуков и правнуков. Они ведь тоже когда-то достигнут зрелого возраста. И сейчас им полезно будет больше знать о здоровье, его сбережении, о духовности и душевности.

Более того скажу, мы с удовольствием поделимся своим опытом с энтузиастами, которые тоже хотят сделать мир добрее и комфортнее для всех. 

- Как руководитель и идейный вдохновитель социального проекта «50 ПЛЮС», хотите ли вы высказать какие-то просьбы или пожелания обществу, государственным лицам, конкретным людям?

- Хотела бы обратиться ко всем! Прошу вас поддержать наше начинание - стать нашими первыми партнёрами и помощниками в проекте «50 ПЛЮС. УЧИСЬ.РАБОТАЙ.ЗАРАБАТЫВАЙ», который мы организовали в рамках нашего проекта «50 ПЛЮС», откликнувшись на постановление российского правительства.

Беседовала Елена СЕРЕБРЯКОВА


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