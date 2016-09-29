Во время прямого эфира программы «Место встречи» на НТВ 28 сентября ведущий Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Сергея Запорожского, который был приглашен в качестве эксперта.

Передача была посвящена последним данным в расследовании крушения малазийского «Боинга». В разговоре с одним из гостей ведущий Андрей Норкин пытался доказать, что международное сообщество игнорирует российские доказательства, и заметил: впервые версию, что самолет сбил украинский бомбардировщик, озвучила не Россия, а американский блогер, на что ему возразил Запорожский. Норкин в ответ не позволил себя «лечить» и выставил политолога из студии, передает «Лента.ру».