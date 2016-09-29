Мигранты принесли казне 26 млрд рублей

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России полковник полиции Ольга Кириллова рассказала «Аргументам недели», что в 2016 году выдано более миллиона патентов на работу.

По словам Кирилловой, наибольшее количество патентов получили жители Средней Азии и стран ближнего зарубежья. Благодаря патентной системе в региональные бюджеты в 2016 году поступило почти 26 миллиардов рублей. Это более чем в 2 раза превысило показатели прошлого года.

Национальный состав иностранных граждан, прибывающих в Россию с целью трудоустройства, из года в год остаётся неизменным. В основном это представители безвизовых стран Средней Азии. Из стран дальнего зарубежья – граждане Китая, Вьетнама, Турции и Сербии.

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