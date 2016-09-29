Осталось ли цело то, что у консула в штанах?

30 сентября во многих странах отмечают День переводчика. «Аргументы недели» посвятили этому материал о судьбе консула Прохазки.

Оскар Прохазка был консулом в Боснии и Македонии. Само консульство располагалось в Призрене – городе с албанским самоуправлением на османской территории, с которой сербские войска турок уже вытесняли.

И вот сербы Призрен взяли – а Прохазка пропал, от него перестали поступать телеграммы. Вскоре австрийский МИД заявил: консул захвачен сербскими солдатами и избит… подвергнут неслыханным унижениям… ранен… изувечен... Как именно «изувечен», не уточнялось. Но вскоре пошли разговоры – кастрировали бедолагу.

Конечно, для Австро-Венгрии это был лишь повод накрутить градус напряжённости. Белград, видимо, застигнутый шумихой врасплох, отделывался невразумительными заявлениями: Прохазка жив-здоров… просто задержан в недалёком от Призрена городе Скопле… ваш консул стрелял по сербским солдатам и агитировал местных мусульман-албанцев сопротивляться сербской армии… обеспечить встречу не представляется возможным ввиду военных действий… Чем закончилась история консула читайте в материале «АН». Скандал с консулом Прохазкой – одна из сенсаций тех дней.

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