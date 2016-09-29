Минздрав: в методике Bloomberg ошибка!

Минздрав заявил о найденной ошибке в методике агентства Bloomberg, в очередной раз поместившего Россию на последнее место в рейтинге эффективности здравоохранения.

По словам возглавляющей ведомство Вероники Скворцовой, агентство допустило ошибку, используя не официальную информацию, а данные Всемирного банка. Скворцова подчеркнула, что это могло быть сделано не намеренно. Тем не менее, Минздрав передаст Bloomberg официальные данные, чтобы специалисты агентства смогли исправить допущенную ошибку.

Напомним, по эффективности здравоохранения, ежегодно составляемого Bloomberg, Россия заняла последнее место.

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