Иммунолог: укреплять иммунную систему может быть опасно

Советский и российский иммунолог Рэм Петров рассказал «Аргументам недели» об особенностях иммунной системы.

«Слова «укрепить иммунную систему» мне очень не нравятся. Её нельзя укрепить или ослабить. Она работает на то, чтобы выявлять чужеродные тела. Если не будет чужеродных тел, зачем её укреплять? Давайте лучше скажем – сохранить.

Большая проблема – почему иммунная система ломается. Почему развиваются ревматизм, ревматоидный артрит, когда иммунная система становится агрессивной против «своих».

Довольно много таких болезней. Кстати сказать, диабет – это тоже аутоиммунное заболевание. По каким-то причинам где-то в детстве у человека происходит слом иммунитета. Может, вирус был, никто не знает, но иммунная система начинает работать против клеток поджелудочной железы. Уничтожает эти клетки, и у организма больше нет инсулина. То есть возникает тяжелейшая болезнь, которую лечат с помощью инсулина и т.д. Эта группа аутоиммунных болезней ещё не вся изучена.

Ещё могут быть многие вещи, которые мы не понимаем? Почему вдруг сердце начинает страдать? Может быть, тоже какой-то слом происходит? Потому что задача иммунной системы – содержать, держать это всё постоянно. Держать, не разрешать извне проникнуть генетическому чужаку, не изнутри, который появляется в ходе мутаций. Она их уничтожает, а в каких-то случаях нет… Поэтому когда говорят: «Надо простимулировать иммунную систему», то мне всегда хочется сказать: «Послушай, ты простимулируешь, а у тебя разовьётся аллергия. Потому что это тоже возможная реакция». Поэтому стимулировать, укреплять – это очень опасно. Всякому человеку нужна хорошая экология, нужно дышать хорошим воздухом и есть качественные продукты. К этому медицина не имеет противопоказаний».

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