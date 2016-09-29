Кировчан не просят покупать учебники за свой счет?

Общественная палата России решила проверить, насколько школы укомплектованы учебниками. Теперь на ее сайте можно пожаловаться, если вас заставляют приобретать ученые материалы за свои деньги.

Надо всего лишь зайти на сайт Общественной палаты России, найти раздел «Мониторинг наличия учебников в школах» и написать, каких книжек не хватает в вашем учебном заведении.

Информация уже поступает изо всех уголков России. Правда, пока не было ни одного сообщения из Кировской области. То ли в регионе все отлично, и во всех школах всем предоставляется полный набор учебников, то ли кировчане не знают о возможности сообщить общественникам о своих проблемах, и поэтому еще не воспользовались сервисом. В любом случае их сообщений ждут до 15 октября.

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