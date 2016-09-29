РМК вложит миллионы в развитие города Кыштыма

Вчера, 28 сентября, специалисты РМК подписали с Кыштымом партнерский договор о сотрудничестве, который позволит расширить свою помощь для улучшения качества жизни кыштымцев. Именно здесь находится «Кыштымский медеэлектролитный завод», который уже более 10 лет помогает развиваться небольшому южноуральскому городу.

Отметим, что за эти годы завод сделал очень много для развития спортивной и культурной жизни, а также сферы образования Кыштыма. К примеру, на баланс города был передан Дом Культуры, к 1 октября будет переведен и местный санаторий-профилакторий. Для поддержки юных талантов, оздоровления молодежи, подготовку к ключевым праздникам — дню Металлургов и Дню города — вкладываются миллионы рублей. После подписания соцпартнерства эта помощь будет существенно расширена.

В пресс-служба РМК уверены, что партнерство предприятия и города не было бы столь эффективным без грамотного руководства в Кыштыме. Они отмечают, что Людмила Шеболаева руководит городом уже шестой год, неизменно демонстрируя ответственное, глубокое отношение к своему дело и высочайший профессионализм. С таким руководителем, как Людмила Александровна, можно реализовать действительно масштабные и важные для города проекты.

По сообщению РМК, особенно приятно, что этот договор был заключен в канун 260-летия города, которое Кыштым будет отмечать в 2017 году. Есть время для того, чтобы сделать очень многое во благо самого города и его жителей