У компании Samsung теперь взрываются и стиральные машины

Американская комиссия по безопасности потребительских товаров (Consumer Product Safety Commission) распространила предупреждение для владельцев стиральных машин Samsung с верхней загрузкой: возможен взрыв!

Предупреждение пока касается только тех «стиралок», что были выпущены с марта 2011 года по апрель 2016 -го. При этом комиссия не уточняет конкретную модель взрывоопасных стиральных машин, передает «Лента.ru».

Чтобы уберечь себя от взрыва, пользователям советуют применять режим деликатной стирки: ниже скорость вращения барабана - ниже риск серьезных повреждений.

Волна жалоб на взрывающиеся стиральные агрегаты от Samsung поступали из штатов Техас, Джорджия и Индиана, - люди сообщали, что при стирке их устройства внезапно взрывались. В результате одного из подобных инцидентов была снесена «взрывной волной» стена гаража.

На суде представители Samsung отказались от комментариев, но сообщили, что работают с властями США и решают проблему.

Ранее компания Samsung отозвала 2,5 миллиона смартфонов Galaxy Note7, дефект в которых приводил к взрыву аккумуляторов.