Мозголомы Челябинска дали 29 идей благоустройства дворов

Две группы, в которых прошел мозговой штурм, выдали за несколько часов порядка 30 идей для благоустройства дворовых территорий Челябинска. Мероприятие прошло 27 сентября в рамках проекта «Полезное Мозголомство».









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Как видите, для каждой проблемы можно найти свое решение. В этом уверен организатор проекта Антон Рудаков. Отметим, что в соцсетях есть подробные отчеты по каждому мероприятию и график новых. Если вы хотите поломать голову с пользой для города — добро пожаловать!