Внешний вид новой сцены на «Театралке» разработали сотрудники ВятГУ
29 сентября 2016, 14:21 [ «АН-Вятка» ]
В этом году на главной площади города Кирова была демонтирована старая сцена. Сейчас городская власть хочет установить на ее месте новый современный сценический комплекс и ищет возможности для реализации идеи.
Напомним: на месте старой сцены в начале предполагалось установить новое, большое колесо обозрения. Но общественность города возмутилась и аттракцион было решено перенести в один из городских парков.
В администрации города Кирова под руководством главы администрации Александра Перескокова прошло совещание, на котором обсуждались варианты внешнего вида и внутреннего наполнения нового сценического комплекса.
Свое видение конструкции предложили мэрии сотрудники ВятГУ — главные корпуса опорного университета расположены как раз на Театральной площади. Их вариант кажется очень привлекательным. Сейчас он находится на рассмотрении.
Реализация проекта запланирована на 2017 год.
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