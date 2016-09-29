Внешний вид новой сцены на «Театралке» разработали сотрудники ВятГУ

В этом году на главной площади города Кирова была демонтирована старая сцена. Сейчас городская власть хочет установить на ее месте новый современный сценический комплекс и ищет возможности для реализации идеи.

Напомним: на месте старой сцены в начале предполагалось установить новое, большое колесо обозрения. Но общественность города возмутилась и аттракцион было решено перенести в один из городских парков.

В администрации города Кирова под руководством главы администрации Александра Перескокова прошло совещание, на котором обсуждались варианты внешнего вида и внутреннего наполнения нового сценического комплекса.

Свое видение конструкции предложили мэрии сотрудники ВятГУ — главные корпуса опорного университета расположены как раз на Театральной площади. Их вариант кажется очень привлекательным. Сейчас он находится на рассмотрении.

Реализация проекта запланирована на 2017 год.

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