МЧС: в Москве имеются подземные укрытия для эвакуации всех москвичей

По данным столичного управления МС РФ, в Москве для эвакуации горожан готовы подземные укрытия.

Заместитель главного спасателя мегаполиса Андрей Мищенко рассказал, что благодаря внедрению новых подходов к гражданской обороне, разместить в подземных укрытиях можно все население российской столицы. Как он подчеркнул, подземные помещения готовы на сто процентов, - передает ТАСС.

По словам Андрея Мищенко, модернизация гражданской обороны проводится по нескольким направлениям, в том числе совершенствуются системы управления, оповещения, а также подготовки населения.

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