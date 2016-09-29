Россия может возобновить сотрудничество с США по вопросам усыновления

Представитель Минобрнауки РФ Ксения Тринченко - член делегации на совещании ОБСЕ по правам человека в Польше напомнила о готовности возобновить сотрудничество с США в вопросах усыновления детей.

Тринченко отметила, что сотрудничество с Америкой по усыновлению может быть восставновлено только при исполнении американскими властями взятых на себя обязательств. "В первую очередь речь идет о предоставлении регулярных отчетов об условиях содержания и воспитания усыновленных российских детей", - цитирует представителя Минобрнауки РИА Новости.

Ксения Тринченко напомнила, что нередко дети-сироты, усыновляемые иностранными гражданами, страдают в приемной семье. Приемные родители издеваются над ними, эксплуатируют, избивают и даже насилуют.

Такие проблемы были выявлены и в США. По данным Тринченко, в Америке не расследованы более 200 подтвержденных случаев продажи через интернет-биржи усыновленных детей.

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