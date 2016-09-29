В Вятских Полянах под видом клевера продавали семена неизвестного растения

На днях в Вятских Полянах была завершена внеплановая проверка одного из магазинов для садоводов и дачников. Поводом для нее стало обращение местного жителя в областное Управление Россельхознадзора.

Мужчина рассказал, что купил в магазине "Дачник" семена клевера и посеял их. Однако выросли у него какие-то неизвестные ему цветы. Местный житель попросил сотрудников Россельхознадзора выяснить, семена какого растения он купил.

Специалисты установили, что в пакетике находились семена амаранта с примесью сорняков. В ходе проверки выяснилось, что в магазине с мая по август продавались семена белого клевера, качество которых не было проверено и подтверждено органом сертификации.

Эти семена были приобретены у частного предпринимателя в Татарстане. Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республики выяснило, что партия поступила с недействительными документами о качестве. Но это не смутило продавца: он расфасовал клевер по мешкам весом 1 кг и начал продавать его.

Всего магазин успел реализовать 19 кг. После проверки оставшиеся 13 кг «клевера» были отправлены обратно поставщику.

Хозяина магазина привлекли к административной ответственности и наложили на него штраф.

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