ОАК: состоялся первый полет легкого тренировочного самолета Як-152
29 сентября 2016, 12:22 [ «АН-онлайн» ]
Первый полет учебно-тренировочного самолета первоначальной летной подготовки Як-152 состоялся в четверг, 29 сентября, на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут».
По информации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Як-152 предназначен для обучения технике пилотирования и основам навигации, отработке навыков простого, сложного и высшего пилотажа, технике пилотирования в составе группы самолетов.
Новый самолет позволяет проводить летную подготовку днем и ночью. Самолет Як-152 дает возможность проводить обучение и подготовку молодых летчиков в военных и гражданских учебных и пилотажных центрах, лётчиков-спортсменов в ДОСААФ.
Серийное производство нового учебного самолета разворачивается на Иркутском авиационном заводе.
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