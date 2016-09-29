Между Екатеринбургом и Первоуральском пустят трамвай
29 сентября 2016, 11:56 [ «АН-Екатеринбург» ]
В ближайшие десять лет между Екатеринбургом и Первоуральском начнет курсировать скоростной трамвай. Такой проект заложен в стратегии развития Первоуральска до 2030 года, рассказал глава города Алексей Дронов на форуме урбанистики.
Стратегия развития города была принята в 2013 году.
Уже сейчас, по словам Дронова, завершен первый этап развития – решены проблемы ЖКХ и благоустройства улиц. На втором этапе планируется создать индустриальный парк, который станет центром экономики города. Здесь же будут созданы условия для переноса на территорию парка двух технических вузов.
Скоростная железная дорога, предполагает Дронов, должна быть построена уже к 2025 году. Впрочем, по мнению куратора проекта «Большой Екатеринбург» Александра Высокинского, благодаря появлению скоростной железной дороги все экономически активное население Первоуральска переедет в Екатеринбург, произойдет депопуляция города.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев подписал соглашение с гендиректором УГМК Андреем Козицыным о строительстве скоростной железной дороги, которая свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Для реализации этого проекта будет сокращена площадь Калиновского парка и снесены несколько домов на Эльмаше.