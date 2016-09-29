Один из крупнейших уральских застройщиков – «Общество Малышева 73» – объявил о частичном переименовании бренда. Отныне строительство жилья будет вестись под хорошо всем знакомым именем – «Гринвич – жилая недвижимость».



В компании неспроста пошли на такой шаг. «Гринвич» – это один из самых крупных и известных торговых центров в городе. А потому потенциальному покупателю не придется объяснять, что это за компания. Бренд «Гринвич» известен всем жителям и тянет за собой много позитивных значений для потенциальных покупателей.



«Все люди знают, что такое «Гринвич», где он находится и как до него добраться. Сейчас людям необходимо доверие, понимание, во что они вкладывают свои деньги. Ассоциация – это очень важно. Имея в наличии такой актив, как «Гринвич», застройщик точно никуда не денется, не сбежит с деньгами. Ведь это гарантирует покупателям добросовестность, финансовую стабильность компании», – отметили в «Гринвиче».



Сейчас полным ходом идет строительство пятой очереди ТЦ «Гринвич». Компания возводит объект на собственные средства. То же самое можно сказать и о новостройках. Вся жилая недвижимость строится исключительно на свои деньги и продается на условии 20-процентного первоначального взноса в качестве аванса, остальные 80% за квартиру уплачиваются одновременно с оформлением в собственность. Одним словом – никакой долевки. «Гринвич – жилая недвижимость» по праву носит звание самого надежного и устойчивого застройщика в Екатеринбурге. Если у потенциальных покупателей появились вопросы, как и где можно купить квартиры, – покупайте их в «Гринвиче».



В октябре компания начнет продажи двух объектов – жилого комплекса «Бриз» в Пионерском микрорайоне и нового жилого дома на Новгородцевой, 13 (ЖБИ), – уже под новым брендом «Гринвич». В ближайшее время будет изменен и сайт компании.



Жилые проекты «Гринвич» успешно реализует на протяжении последних восьми лет. Построены и заселены жилые комплексы «Зеленая роща», комплекс из девяти домов на ул. Дорожной, «Сочи», «Солнечный остров», «Дом у пруда». В активе компании насчитывается свыше 30 завершенных объектов. Компания работает и по таким направлениям, как ретейл, строительство и управление жилой и коммерческой недвижимостью. Холдинг активно занимается и благотворительностью. Так, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин вместе с соучредителем благотворительного фонда «Общества Малышева 73» «Добрые дела» открыл две спортивные площадки. Это уже третий и четвертый новый спортивный объект в городе за последние несколько месяцев.