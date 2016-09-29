Чиновники объяснили, почему в каждой платежке за услуги ЖКХ в ближайшее время появится новая графа «оплата сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО)».

По информации чиновников, плата за вывоз мусора всегда была включена в платежи за коммунальные услуги, сейчас эти расходы учитываются в строке «содержание и ремонт жилого помещения». А с нового года все будет прозрачно.

До сих пор в России плата за вывоз мусора не нормируется, тарифы устанавливают управляющие компании. В среднем населению приходится оплачивать 2,5 рубля за квадратный метр жилья.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что плата за вывоз мусора с 1 января 2017 года не должна увеличиться, - пишет «Российская газета».

В минувшем апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что в России отсутствует полноценная система переработки мусора, нет системы раздельного сбора мусора, и это грозит ряду регионов экологической катастрофой.

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