По итогам ежегодного рейтинга эффективности здравоохранения, составляемого Bloomberg, Россия вновь заняла последнее место, как это было два года назад и в 2009 году. Аутсайдером прошлого года была Бразилия.

В рейтинг входят 55 государств с населением более пяти миллионов человек. Он также учитывает ВВП на душу населения (должен превышать $5 тыс.) и прогнозируемую продолжительность жизни, которая должна составлять не менее 70 лет (в России – 70,37 лет).

По итогам Bloomberg, коэффициент эффективности российской системы здравоохранения показал наименьший результат - 24,3. Строками выше расположились: Бразилия (28,9), Азербайджан (30,9), Колумбия (31,9), Иордания (32,2). Пятерка лидеров выглядит следующим образом: Гонконг (88,9), Сингапур (84,2), Испания (72,2), Южная Корея (71,5) и Япония. (68,2).





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