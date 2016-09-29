В Кирове уничтожили виноград из Литвы

В Кирове «обезврежен» еще один санкционный продукт. В этот раз на российскую территорию нелегально «проник» виноград из Литвы. 28 сентября сотрудники Россельхознадзора на одном из складов обнаружили 67 кг винограда.

Со склада «Овощи, фрукты» на ул. Воровского было изъято 7 ящиков зеленого и черного винограда. Затем сладкую ягоду поместили в специальный аппарат, который раздавил ее. Все, что осталось от винограда, было вывезено на полигон ТБО.

Уничтожение санкционного продукта инспекторы Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике фиксировали на видеокамеру. Все действия производились в присутствии должностных лиц и собственника ящиков с виноградом.

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