Ресурсоснабжающие организации Слободского не полностью подготовились к зиме
29 сентября 2016, 10:39 [ «АН-Вятка» ]
Слободская прокуратура проверила готовность ресурсоснабжающих организаций к осенне-зимнему сезону. Нас ждет снежная, холодная зима, поэтому на всех предприятиях должен быть создан стратегический запас топлива.
К сожалению, оказалось, что к началу отопительного сезона 2016-2017 годов готовы далеко не все. Три ресурсоснабжающие организации Слободского - ООО «Тепловые системы», ООО «Развитие» и ООО «Расчетная компания» - не запаслись топливом в необходимом объеме.
Также, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кировской области, не создан аварийный запас расходных материалов и запчастей для котельных и тепловых сетей.
Слободская прокуратура потребовала наказать виновных.
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