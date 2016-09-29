Ресурсоснабжающие организации Слободского не полностью подготовились к зиме

Слободская прокуратура проверила готовность ресурсоснабжающих организаций к осенне-зимнему сезону. Нас ждет снежная, холодная зима, поэтому на всех предприятиях должен быть создан стратегический запас топлива.

К сожалению, оказалось, что к началу отопительного сезона 2016-2017 годов готовы далеко не все. Три ресурсоснабжающие организации Слободского - ООО «Тепловые системы», ООО «Развитие» и ООО «Расчетная компания» - не запаслись топливом в необходимом объеме.

Также, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кировской области, не создан аварийный запас расходных материалов и запчастей для котельных и тепловых сетей.

Слободская прокуратура потребовала наказать виновных.

Читайте также:

Под личный контроль

Собянин проверил готовность Москвы к отопительному сезону - готова